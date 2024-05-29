Тарпищев отметил игру Калинской в первом круге «Ролан Гаррос»

Пезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что россиянка Анна Калинская показала хорошую по качеству игру в матче первого круга Открытого чемпионата Франции. Калинская обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 7:6 (7:3), 7:5.

«Сюрпризов не произошло в целом [в матчах с участием россиянок]. Я бы выделил Калинскую, мне ее игра понравилась. Но она должна была намного легче выигрывать свой первый матч. В тактическом плане можно было проще действовать, но по качеству игры все было у нее хорошо», — сказал Тарпищев.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня.