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Алькарас прокомментировал победный матч с де Йонгом во втором круге «Ролан Гаррос»

Виктория Кравченко
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Теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над нидерландцем Йеспером де Йонгом на «Ролан Гаррос». Испанец обыграл спортсмена во втором круге со счетом 6:3, 6:4, 2:6, 6:2.

«В третьем себе я понял, что не надо устраивать шоу, а надо втягиваться в розыгрыши.
Мне было сложно, были трудности. И я рад, что все получилось. По-моему, весь матч мы с Йеспером устраивали отличное шоу — и, по-моему, у него получалось лучше, чем у меня», — заявил Алькарас после матча.

Встреча длилась 3 часа 9 минут.

Следующим соперником испанца станет победитель пары Себастьян Корда (США, 27) — Квон Сун Ву (Корея).

Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
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