Российская теннисистка Анастасия Потапова сыграет с представительницей Швейцарии Викторией Голубич во втором круге «Ролан Гаррос» в среду, 29 мая. Матч пройдет на 13-м корте теннисного центра Roland Garros в Париже (Франция). Ориентировочное время начала — около 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию всех матчей россиян на «мейджоре» в Париже. В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть игру Потапова — Голубич можно бесплатно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Видеоплеер появится на этой странице ближе к матчу.

В истории очных противостояний соперницы встречались дважды. Оба раза сильнее была россиянка — (6:2, 6:3), (2:6, 7:5, 6:2) .

23-летняя Потапова — 41-ая ракетка мира. 31-летняя Голубич — 76-й номер мирового рейтинга.