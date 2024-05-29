«Ролан Гаррос» 2024, женщины, результаты 29 мая: Свентек — Осака, Самсонова — Анисимова и другие

Матчи второго круга «Ролан Гаррос» 2024.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции 29 мая Анастасия Потапова встретится с Викторией Голубич (Швейцария), а Людмила Самсонова — с Амандой Анисимовой (США).

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) сыграет против японки Наоми Осаки.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Кэти Волынец (США) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — начало в 12.00 (мск)

Лейла Фернандес (Канада, 31) — Сю Ван (Китай) — 12.00

Яна Фетт (Хорватия, LL) — Мария Боузкова (Чехия) — 12.00

София Кенин (США) — Каролин Гарсия (Франция, 21) — не ранее 13.00

Ван Яфань (Китай) — Даяна Ястремская (Украина, 30) — не ранее 14.00

Виктория Голубич (Швейцария) — Анастасия Потапова (Россия) — не ранее 14.00

Камила Осорио (Колумбия) — Онс Жабер (Тунис, 8) — не ранее 14.00

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Клара Таусон (Дания) — не ранее 14.00

Катержина Синякова (Чехия, 32) — Хлоэ Паке (Франция) — не ранее 14.00

Донна Векич (Хорватия) — Марта Костюк (Украина, 18) — не ранее 15.30

Даниэль Коллинс (США, 11) — Ольга Данилович (Хорватия) — не ранее 15.30

Ван Синьюй (Китай) — Виктория Томова (Болгария) — не ранее 16.00

Ига Свентек (Польша, 1) — Наоми Осака (Япония) — не ранее 16.30

Кристина Букша (Испания) — Элизабетта Кочаретто (Италия) — не ранее 17.30

Коко Гауфф (США, 3) — Тамара Зиданшек (Словения) — не ранее 17.30

Людмила Самсонова (Россия, 17) — Аманда Анисимова (США) — не ранее 17.30