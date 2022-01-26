Даниил Медведев: «Думал о том, как на моем месте поступили бы лучшие игроки мира»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о ключевом моменте матча 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против канадца Феликса Оже-Альяссима, который россиянин сумел выиграть, уступая по ходу встречи по сетам со счетом 0-2.

«Я думал о том, как на моем месте поступили бы лучшие игроки мира. Я тоже могу отнести себя к их числу, но я еще слишком молод и слишком далек от них по титулам.

Если чувствовал слабость, то говорил себе: «Будь как Новак. Покажи им, что ты лучше». — Такая тактика не всегда работает. Но сегодня она меня спасла», — приводит слова Медведева Reuters.

В 2021 году Медведев дошел на Открытом чемпионате Австралии до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу, который не участвует в текущем розыгрыше.