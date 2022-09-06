Надаль станет первой ракеткой мира, если Алькарас и Рууд не выйдут в финал US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в 1/8 финала US Open уступил американцу Фрэнсису Тиафо — 4:6, 6:4, 4:6, 3:6.

Несмотря на поражение, 36-летний испанец может стать первой ракеткой мира. Для этого необходимо, чтобы другие претенденты — испанец Карлос Алькарас (4-й) и норвежец Каспер Рууд (7-й) — не дошли до финала US Open.

Алькарас в четвертом круге встретится с хорватом Марином Чиличем, Рууд сыграет в четвертьфинале с итальянцем Маттео Берреттини.