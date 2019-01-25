Шарапова наслаждается Санкт-Петербургом. Фото

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала новую фотографию в своем Инстаграме. На ней спортсменка позирует на фоне Зимнего дворца в Санкт-Петебурге.

- От тренировки до туриста за несколько минут. Это лицо, - написала Шарапова под постом.

Напомним, теннисистка в четверг прилетела в Санкт-Петебрург, где примет участие в турнире WTA .Соревнования пройдут с 28 января по 3 февраля. На прошлой неделе Шарапова дошла до 4-го круга Australian Open, где уступила Эшли Барти.

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