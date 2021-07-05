Шаповалов стал соперником Хачанова в четвертьфинале Уимблдона
17:23
Канадский теннисист Денис Шаповалов победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:1, 6:3, 7:5) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался 2 часа 9 минут. В 1/4 финала канадец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Денис Шаповалов (Канада, 10) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — 6:1, 6:3, 7:5
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