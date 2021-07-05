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Шаповалов стал соперником Хачанова в четвертьфинале Уимблдона

17:23
Денис Шаповалов. Фото Reuters
Денис Шаповалов. Фото Reuters
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Канадский теннисист Денис Шаповалов победил испанца Роберто Баутисту Агута (6:1, 6:3, 7:5) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался 2 часа 9 минут. В 1/4 финала канадец сыграет с россиянином Кареном Хачановым.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Денис Шаповалов (Канада, 10) — Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) — 6:1, 6:3, 7:5

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Евгений Петров все материалы автора

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