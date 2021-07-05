Джокович победил Гарина в четвертом раунде Уимблдона и может сыграть с Рублевым

Сербский теннисист Новак Джокович обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:2. 6:4, 6:2) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 51 минуту. Джокович сделал девять эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейкпонитах. У его соперника два эйса, пять двойных и ноль успешных брейкпоинтов.

Следующим соперником серба станет победитель пары Мартон Фучович (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кристиан Гарин (Чили, 17) — 6:2, 6:4, 6:2