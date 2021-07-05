Джокович победил Гарина в четвертом раунде Уимблдона и может сыграть с Рублевым
17:30
Сербский теннисист Новак Джокович обыграл чилийца Кристиана Гарина (6:2. 6:4, 6:2) в четвертом раунде Уимблдона в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 51 минуту. Джокович сделал девять эйсов при одной двойной ошибке и пяти реализованных брейкпонитах. У его соперника два эйса, пять двойных и ноль успешных брейкпоинтов.
Следующим соперником серба станет победитель пары Мартон Фучович (Венгрия) — Андрей Рублев (Россия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Кристиан Гарин (Чили, 17) — 6:2, 6:4, 6:2
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