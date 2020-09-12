Шамиль Тарпищев: «Медведева подвела нервная система, но не вижу в этом поражении трагедии»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал поражение Даниила Медведева (2:6, 6:7, 6:7) от австрийца Доминика Тима в полуфинале US Open.

— Подвела нервная система. В первом сете было небольшое преимущество у Тима в розыгрышах. Когда Медведев на одной из своих подач не попал и запросил у судьи hawk-eye, тот не стал смотреть. Его завело то, что он подал и не попал, а мяч оказался в розыгрыше. А судья не стал смотреть, из-за чего Медведев начал спорить. Это стоило ему сета, — заявил Тарпищев «СЭ». — Во втором и третьем сете у него уже по сетболу было. Он вел 5:3 во втором и 5:2 в третьем. А при счете 5:4 он оба раза играл вальяжно, происходили ошибки.

Когда равные соперники играют, есть такой негласный закон: ты должен выиграть два-три очка чужих и не проиграть ни одного своего. В ответственные моменты Даниил проигрывал свои очки. Таких очков можно по матчу набрать штук шесть-семь. Это говорит о том, что нервная система не была адаптирована, она прыгала. А по качеству игра была хорошей, зрелищной, с борьбой за инициативу. Тим был моторнее, у него хорошие ноги, доставал все.

Самое интересное, что после первых двух сетов по статистике Медведев пробежал на 1200 метров больше Тима. А после третьего на 350 метров больше пробежал австриец. То есть Даниил в третьем сете нашел игру, готовился переламывать встречу. Но обидные ляпы стоили ему матча. Могло случиться так же, как в полуфинале Зверева.

Стоит отметить, что Тим иногда выдавал длинные обмены ударами, где он был посильнее. А Медведев пытался комбинировать и за счет этого заставлять соперника ошибаться. Думаю, если бы Медведев выиграл второй сет, довел бы матч до победы. Я не вижу в этом матче трагедии. Медведеву просто каждый раз нужно сыграться на соревновании. Даже Рублев на этом турнире побольше поиграл. Даниил выходом в полуфинал подтвердил свой класс, приобрел стабильность. Теперь нужно прорываться к тому, чтобы обыгрывать лидеров. (Сергей Федоров)