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Сегодня, 18:44

Серена Уильямс получила wild card для участия в Уимблдоне

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила специальное приглашение (для участия в Уимблдоне, сообщает официальный сайт турнира «Большого шлема».

40-летняя американка получила травму подколенного сухожилия в матче первого круга Уимблдона против белоруски Александры Саснович в 2021 году и с тех пор не провела ни одного матча.

Уильямс — семикратная победительница турнира «Большого шлема».

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Ранее организаторы заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.

Wimbledon
Серена Уильямс
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