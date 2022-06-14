Серена Уильямс получила wild card для участия в Уимблдоне

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс получила специальное приглашение (для участия в Уимблдоне, сообщает официальный сайт турнира «Большого шлема».

40-летняя американка получила травму подколенного сухожилия в матче первого круга Уимблдона против белоруски Александры Саснович в 2021 году и с тех пор не провела ни одного матча.

Уильямс — семикратная победительница турнира «Большого шлема».

Уимблдон пройдет с 27 июня по 10 июля. Ранее организаторы заявили о недопуске на соревнования российских и белорусских теннисистов.