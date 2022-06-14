Российские теннисисты смогут выступить на US Open под нейтральным флагом

Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Открытом чемпионате США под нейтральным флагом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

В понедельник состоялось заседание совета директоров USTA, на котором обсуждался допуск российских теннисистов до US Open.

В апреле организаторы Уимблдона из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов.

Ранее организаторы «Уимблдона» не разрешили российским теннисистам участвовать в турнире даже в статусе нейтральных спортсменов. ATP и WTA не согласились с этой позицией и вынесли ответные «санкции» против турнира — в этом сезоне за выступление в Лондоне игроки не получат рейтинговых очков.