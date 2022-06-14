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Сегодня, 18:05

В США планируют допустить российских теннисистов до участия в US Open

Карен Саркисян
Корреспондент
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Ассоциация тенниса США (USTA) планирует допустить российских теннисистов до участия в US Open, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на The Telegraph.

В понедельник, 13 июня, состоялось заседание совета директоров USTA, на котором обсуждался допуск россиян до US Open.

По информации источника, несмотря на аргументы некоторых членов организации не в пользу теннисистов из России, федерация решила не следовать примеру Уимблдона из-за возможных санкций со стороны Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA).

Отмечается, что в отличие от правительства Великобритании власти США не давали спортивным организациям страны рекомендаций по недопуску российских спортсменам. В связи с этим политически мотивированного запрета на участие на US Open не ожидается.

В апреле организаторы Уимблдона отказались допускать на соревнования теннисистов из России и Белоруссии. Также российским и белорусским теннисистам запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA). В мае АТР и WTA приняли решение не присуждать участникам Уимблдонского турнира рейтинговые очки из-за отказа организаторов допускать россиян и белорусов.

US Open пройдет в Нью-Йорке (США) с 29 августа по 11 сентября.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220614/tennis-1795261194.html
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