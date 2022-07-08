Джокович о том, что начал вести по сетам, когда надел кепку: «Иногда все настолько просто»

Серб Новак Джокович прокомментировал победу над британцем Кэмероном Норри в полуфинале Уимблдона-2022 (2:6, 6:3, 6:2, 6:4).

«Я не очень хорошо начал. В первом сете он был сильнее. Я провел уже много полуфиналов на «Больших шлемах», но выходить на корт всегда непросто: много давления и ожиданий, возложенных как самим собой, так и другими. А Кэмерону было нечего терять, он проводит, наверное, лучший турнир в жизни. Хотя играть дома тоже непросто. Он отличный игрок, я его очень уважаю и желаю ему успехов», — цитирует Джоковича пресс-служба ATP.

Теннисист рассказал о том, что переломил ход матча после того, как надел кепку.

«Иногда все настолько просто. Или нет. Сегодня было очень жарко. Наверное, самый жаркий день турнира. И в начале матча я был немного зажат, скованно наносил удары. А Кэмерон доминировал в игре.

Во втором сете мне повезло сделать брейк — он смазал несколько легких ударов, подарил мне гейм. После этого ход матча изменился. Это подчеркивает важность каждого момента в полуфинале «Большого шлема», — сказал он.

В финале Новак сыграет с Ником Кирьосом из Австралии, который попал в финал после того, как испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира.