Новак Джокович вышел в финал Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона.

В полуфинале он победил Кэмерона Норри из Великобритании со счетом 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 37 минут.

Джокович сделал 13 эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14 попыток. У Норри — 7 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

В финале Новак сыграет с Ником Кирьосом из Австралии, который попал в финал после того, как испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Кэмерон Норри (Великобритания, 9) — 2:6, 6:3, 6:2, 6:4