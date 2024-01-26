Медведев ведет в личных встречах с Синнером, но итальянец победил в последних трех матчах

Россиянин Даниил Медведев ведет в личных встречах с итальянцем Янником Синнером. Третья ракетка мира выиграл 6 матчей, у 4-й ракетки мира — 3 победы.

Медведев не может выиграть у Синнера в последних трех матчах, проиграл сопернику в финале Пекина-2023 (6:7 (2:7), 6:7 (2:7), в финале Вены-2023 (6:7 (7:9), 6:4, 3:6) и в полуфинале Итогового турнира (3:6, 7:6 (7:4), 1:6).

28 января теннисисты встретятся в финале Australian Open.