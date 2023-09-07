Селиваненко высказался о тяжелых условиях проведения матча Медведева перед встречей с Алькарасом

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко ответил на вопрос, сможет ли Даниил Медведев восстановиться к матчу с Карлосом Алькарасом после тяжелых условий в поединке с Рублевым в 1/4 финала US Open.

«На таком уровне фактор продолжительности и сложности предыдущего матча важен, но далеко не является единственным. Все игроки время от времени играют в непростых погодных условиях», — приводит слова Селиваненко Vprognoze.ru.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.