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Сегодня, 16:59

Селиваненко считает, что у Карацева будет интересный матч с Шелтоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился мнением о выходе россиянина Аслана Карацева в третий круг US Open.

«Важная победа для Аслана в плане приобретения уверенности в собственных силах. Даже при всех нюансах и проблемах с двойными ошибками. Что касается следующего круга, то Бен Шелтон — один из лучших игроков нового поколения американского тенниса и уже уверенно заявивший о себе в этом сезоне. Будет интересный матч», — приводит слова Селиваненко.

Матч третьего круга Карацев — Шелтон состоится 1 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-u-karatseva-budet-interesny-j-match-s-sheltonom/
Теннис
US Open
Аслан Карацев
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