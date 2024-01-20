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Селиваненко: «Тимофеева технически и тактически показывает игру ничем не хуже ведущих теннисисток тура»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал победу 20-летней россиянки Марии Тимофеевой над бразильянкой Беатрис Хаддад Майей на Australian Open.

«Тимофеева еще в прошлом сезоне заявила о себе, когда выиграла турнир в Будапеште. С каждым матчем она убеждает, что способна играть на равных с другими. Хаддад Майя — это очень серьезный и опытный соперник. Но Маша технически и тактически показывает игру ничем не хуже ведущих теннисисток тура. Получая уверенность, она имеет шансы подниматься выше и выше», — цитирует Vprognoze.ru Селиваненко.

В четвертом круге Australian Open соперницей россиянки будет Марта Костюк из Украины.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11466869-selivanenko-otmetil-uspeshnuyu-igru-20-letnej-timofeevoj-otkrytogo-chempionata-avstralii.html
Теннис
Australian Open
Мария Тимофеева
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