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Сегодня, 18:40

Селиваненко о выходе Медведева в 1/4 финала Уимблдона: «Это важное событие в карьере любого теннисиста»

Константин Белов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал «СЭ» победу Даниила Медведева над чехом Иржи Легечкой в матче четвертого круга Уимблдона.

Легечка снялся с матча при счете 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

«Выход в четвертьфинал Уимблдона — всегда важное событие в карьере любого теннисиста. Даниил сегодня сыграл уверенно и академично, хотя, конечно, победа на снятии соперника всегда оставляет определенную недосказанность», — сказал Селиваненко «СЭ».

Соперником Медведева в четвертьфинале Уимблдона-2023 станет американец Кристофер Юбенкс.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
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