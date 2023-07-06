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Селиваненко: «Рублев и Карацев прекрасно знают друг друга. Нас ждет увлекательная игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко поделился ожиданиями от матча второго круга Уимблдона между россиянами Андреем Рублевым и Асланом Карацевым.

«Всегда интересно смотреть такие матчи. Андрей и Аслан прекрасно знают друг друга, каждый будет пытаться максимально использовать свои сильные стороны. Нас ждет увлекательная игра», — цитирует «РБ Спорт» Селиваненко.

Матч между Рублевым и Карацевым пройдет в четверг, 6 июля. Ориентировочное время начала — 13.00 по московскому времени.

Каспер Рууд. Уимблдон-2023: расписание 6 июля в мужском одиночном разряде
Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-selivanenko-rublev-i-karatsev-prekrasno-znayut-drug-druga/
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
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Уимблдон-2023: расписание 6 июля в мужском одиночном разряде
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