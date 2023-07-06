Уимблдон-2023: расписание 6 июля в мужском одиночном разряде
Четверг, 6 июля, — четвертый игровой день Уимблдона-2023.
Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)
Первый круг
Чжан Чжичжэнь (Китай) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды). 13:00
Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Артур Филс (Франция, WC). 13:00
Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 1:1. 14:30
Александр Зверев (Германия, 19) — Гейс Брауэр (Нидерланды, Q). 15:00
Киммер Коппеянс (Бельгия, Q) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15) — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. 15:00
Маттео Арнальди (Италия, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 2:3. 15:00
Марко Чеккинато (Италия) — Николас Харри (Чили, 25) — 6:4, 1:4. 15:00
Бенджамин Оконел (Австралия) — Хамад Медьедович (Сербия, Q) — 7:5, 6:4. 15:00
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Йосуке Ватануки (Япония, LL) — 7:6 (7:5), 7:5, 2:5. 15:00
Джейсон Каблер (Австралия) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 4:6, 6:2. 15:00
Второй круг
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Стэн Вавринка (Швейцария). 13:00
Ян Чоински (Великобритания, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 17). 13:00
Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Майкл Ммо (США, LL). 13:00
Лоренцо Музетти (Италия, 14) — Хауме Мунар (Испания). 13:00
Александр Бублик (Казахстан, 23) — Джеффри Джон Вольф (США). 13:00
Александр Вукич (Австралия) — Кантен Алис (Франция). 13:00
Андрей Рублев (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия). 15:00
Томас Барриос (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC). 15:00
Денис Шаповалов (Канада, 26) — Грегуар Баррер (Франция). 15:00
Лайам Броади (Великобритания, WC) — Каспер Рууд (Норвегия, 4). 15:30
Гвидо Пелья (Аргентина) — Гарольд Майо (Франция, Q). 17:00
Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Оскар Отте (Германия). 17:00
Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Иржи Легечка (Чехия). 17:00
Корантен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия). 17:00
Милош Раонич (Канада) — Томми Пол (США, 16). 17:00
Даниил Медведев (Россия, 3) — Адриан Маннарино (Франция). 19:00
Илья Ивашко (Белоруссия) — Григор Димитров (Болгария, 21). 19:00
Микаэль Имер (Швеция) — Тэйлор Фритц (США, 9). 19:00
Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия). 19:00
Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция, 5). 19:30
Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Доминик Штрикер (Швейцария, Q). 19:30