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Уимблдон-2023: расписание 6 июля в мужском одиночном разряде

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Каспер Рууд.
Фото AFP

Четверг, 6 июля, — четвертый игровой день Уимблдона-2023.

Уимблдон (время начала матчей — мск, ориентировочное)

Первый круг

Чжан Чжичжэнь (Китай) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды). 13:00

Алехандро Давидович Фокина (Испания, 31) — Артур Филс (Франция, WC). 13:00

Маттео Берреттини (Италия) — Лоренцо Сонего (Италия) — 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (9:7), 1:1. 14:30

Александр Зверев (Германия, 19) — Гейс Брауэр (Нидерланды, Q). 15:00

Киммер Коппеянс (Бельгия, Q) — Алекс Де Минаур (Австралия, 15) — 7:6 (7:5), 3:6, 3:6. 15:00

Маттео Арнальди (Италия, Q) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 7:6 (7:0), 3:6, 4:6, 2:3. 15:00

Марко Чеккинато (Италия) — Николас Харри (Чили, 25) — 6:4, 1:4. 15:00

Бенджамин Оконел (Австралия) — Хамад Медьедович (Сербия, Q) — 7:5, 6:4. 15:00

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Йосуке Ватануки (Япония, LL) — 7:6 (7:5), 7:5, 2:5. 15:00

Джейсон Каблер (Австралия) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 4:6, 6:2. 15:00

Второй круг

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Стэн Вавринка (Швейцария). 13:00

Ян Чоински (Великобритания, WC) — Хуберт Хуркач (Польша, 17). 13:00

Максимилиан Мартерер (Германия, Q) — Майкл Ммо (США, LL). 13:00

Лоренцо Музетти (Италия, 14) — Хауме Мунар (Испания). 13:00

Александр Бублик (Казахстан, 23) — Джеффри Джон Вольф (США). 13:00

Александр Вукич (Австралия) — Кантен Алис (Франция). 13:00

Андрей Рублев (Россия, 7) — Аслан Карацев (Россия). 15:00

Томас Барриос (Чили, Q) — Давид Гоффен (Бельгия, WC). 15:00

Денис Шаповалов (Канада, 26) — Грегуар Баррер (Франция). 15:00

Лайам Броади (Великобритания, WC) — Каспер Рууд (Норвегия, 4). 15:30

Гвидо Пелья (Аргентина) — Гарольд Майо (Франция, Q). 17:00

Даниэль Элахи Галан (Колумбия) — Оскар Отте (Германия). 17:00

Франсиско Черундоло (Аргентина, 18) — Иржи Легечка (Чехия). 17:00

Корантен Муте (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия). 17:00

Милош Раонич (Канада) — Томми Пол (США, 16). 17:00

Даниил Медведев (Россия, 3) — Адриан Маннарино (Франция). 19:00

Илья Ивашко (Белоруссия) — Григор Димитров (Болгария, 21). 19:00

Микаэль Имер (Швеция) — Тэйлор Фритц (США, 9). 19:00

Маркос Гирон (США) — Мартон Фучович (Венгрия). 19:00

Энди Маррей (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция, 5). 19:30

Фрэнсис Тиафо (США, 10) — Доминик Штрикер (Швейцария, Q). 19:30

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
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