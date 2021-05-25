Самсонова проиграла Крунич в квалификации Roland Garros
17:03
Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила борьбу на Roland Garros в женском одиночном разряде.
В первом раунде квалификации россиянка уступила представительнице Сербии Александре Крунич (6:3, 2:6, 2:6). Матч продолжался один час и 45 минут.
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