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Самсонова проиграла Крунич в квалификации Roland Garros

17:03
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Российская теннисистка Людмила Самсонова прекратила борьбу на Roland Garros в женском одиночном разряде.

В первом раунде квалификации россиянка уступила представительнице Сербии Александре Крунич (6:3, 2:6, 2:6). Матч продолжался один час и 45 минут.

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