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Калинская не смогла выйти во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции

13:26
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Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче она проиграла 249-й ракетке мира немке Антонии Лоттнер со счетом 5:7, 4:6 Встреча продлилась 1 час 22 минуты.

Квалификация продлится до 28 мая. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.

Действующей победительницей Roland Garros является польская теннисистка Ига Свентек.

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