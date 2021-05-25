Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Франции.

В стартовом матче она проиграла 249-й ракетке мира немке Антонии Лоттнер со счетом 5:7, 4:6 Встреча продлилась 1 час 22 минуты.

Квалификация продлится до 28 мая. Турнир пройдет с 30 мая по 13 июня.

Действующей победительницей Roland Garros является польская теннисистка Ига Свентек.