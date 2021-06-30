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Александрова не смогла выйти в третий круг Уимблдона

21:59
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Российская теннисистка Екатерина Александрова не вышла в третий круг Уимблдона.

Во втором круге она проиграла Марии Камиле Осорио Серрано из Колумбии со счетом 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.

В следующем раунде Осорио Серрано сыграет с Ариной Соболенко.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 7:5, 6:2

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