Александрова не смогла выйти в третий круг Уимблдона
21:59
Российская теннисистка Екатерина Александрова не вышла в третий круг Уимблдона.
Во втором круге она проиграла Марии Камиле Осорио Серрано из Колумбии со счетом 5:7, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 18 минут.
В следующем раунде Осорио Серрано сыграет с Ариной Соболенко.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 7:5, 6:2
Читайте также
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю