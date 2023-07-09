Сафиуллин обыграл Шаповалова и вышел в четвертьфинал Уимблдона
Российский теннисист Роман Сафиуллин вышел в четвертьфинал Уимблдона.
В матче четвертого круга он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3.
Матч продлился 2 часа 12 минут. Сафиуллин сделал 6 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Шаповалова 8 эйсов, 11 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.
В четвертьфинале турнира Сафиуллин сыграет с победителем матча Янник Синнер (Италия, 8) — Даниэль Элахи Галан (Колумбия).
Для Сафиуллина это дебютный Уимблдон, до этого он играл в квалификации.
Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Денис Шаповалов (Канада, 26) — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3