Телекомментатор Анна Дмитриева отметила, что Даниил Медведев был легковозбудимым еще с детства.

— С детских лет Даня был легковозбудимым и ломал на корте ракетки, — цитирует RT Дмитриеву. — Таким он и остался. Даже на текущем турнире возникали проблемы из-за его несдержанности. Да, в игре он сдерживает импульсивность, проявляя тактическую готовность, но об устойчивости это совсем не говорит.

Уверена, что со временем он справится со всеми своими проблемами. Да и сейчас Медведев стал чуть более сдержанным, нежели ранее. Его психологические слабости проявляются только на фоне усталости. Он знает, что ему это мешает и портит взаимоотношения с окружающим миром, поэтому работает с психологом.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Григором Димитровым.