Ряд матчей Уимблдона перенесли из-за неблагоприятных погодных условий
19:15
Несколько матчей Уимблдона на открытых кортах прерываются из-за неблагоприятных погодных условий.
Вчера, 28 июня, многие игры первого круга были перенесены на 29 июня из-за дождя.
В список перенесенных игр вошли матчи Дарьи Касаткиной (Россия) и Патрисии-Марии Циг (Румыния), Виктории Азаренко (Беларусь) и Катерины Козловой (Украина), а также матч Виталии Дьяченко (Россия) и Эммы Радукану (Великобритания).
Уимблдон начался 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда состоится 10 июля.
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