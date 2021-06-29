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Ряд матчей Уимблдона перенесли из-за неблагоприятных погодных условий

19:15

Несколько матчей Уимблдона на открытых кортах прерываются из-за неблагоприятных погодных условий.

Вчера, 28 июня, многие игры первого круга были перенесены на 29 июня из-за дождя.

В список перенесенных игр вошли матчи Дарьи Касаткиной (Россия) и Патрисии-Марии Циг (Румыния), Виктории Азаренко (Беларусь) и Катерины Козловой (Украина), а также матч Виталии Дьяченко (Россия) и Эммы Радукану (Великобритания).

Уимблдон начался 28 июня. Финальный матч женского одиночного разряда состоится 10 июля.


 

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Виктория Кравченко все материалы автора

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