Кербер обыграла Стоянович в первом раунде Уимблдона
18:56
Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила сербку Нину Стоянович (6:4, 6:3) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 26 минут. В следующем раунде Кербер сыграет с победительницей пары Сара Соррибес Тормо (Испания) — Ана Конюх (Хорватия, Q).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелик Кербер (Германия, 25) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:3
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