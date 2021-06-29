Кербер обыграла Стоянович в первом раунде Уимблдона

Немецкая теннисистка Ангелик Кербер победила сербку Нину Стоянович (6:4, 6:3) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 26 минут. В следующем раунде Кербер сыграет с победительницей пары Сара Соррибес Тормо (Испания) — Ана Конюх (Хорватия, Q).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 25) — Нина Стоянович (Сербия) — 6:4, 6:3