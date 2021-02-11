Рууд и Имер вышли в третий круг Australian Open

11 февраля в Мельбурне продолжаются матчи 2-го круга Australian Open.

В очередной встрече дня 24-й номер посева норвежец Каспер Рууд победил американца Томми Пола — 3:6, 6:2, 6:4, 7:5. Также в четырех сетах победу одержал швед Микаэль Имер, который оказался сильнее испанца Карлоса Алькараса — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:5).

Пять сетов понадобилось южноамериканцу Ллойду Харрису, чтобы обыграть австралийца Алексея Попырина — 6:2, 1:6, 6:3, 6:7.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Каспер Рууд (Норвегия, 24) — Томми Пол (США) — 3:6, 6:2, 6:4, 7:5

Ллойд Харрис (ЮАР) — Алексей Попырин (Австралия, WC) — 6:2, 1:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3

Микаэль Имер (Швеция) — Карлос Алькарас (Испания, Q) — 2:6, 6:4, 6:4, 7:6 (7:5)