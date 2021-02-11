Контавейт вышла в третий круг Australian Open

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт 11 февраля в матче 2-го круга Australian Open в трех сетах обыграла британку Хизер Уотсон — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2. Матч длился два часа и девять минут.

В следующем раунде Контавейт сыграет против американки Шелби Роджерс, которая в двух сетах была сильнее сербки Ольги Данилович — 6:2, 6:3.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 55 200 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония, 21) — Хизер Уотсон (Великобритания) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:2

Дженнифер Брэди (США, 22) — Мэдисон Бренгл (США) — 6:1, 6:2