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Халеп обратилась к Рыбакиной после поражения в полуфинале Уимблдона: «Ты оказалась слишком сильна для меня»

Симона Халеп обратилась к Елене Рыбакиной, которой проиграла в полуфинале Уимблдона
Анна Горшкова
Корреспондент
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Румынская теннисистка Симона Халеп обратилась к Елене Рыбакиной, которой проиграла в полуфинале Уимблдона (3:6, 3:6).

«Я благодарна за то, что мне удалось прибавить после «Ролан Гаррос». Я стала сильнее и оказалась в состоянии играть лучше. Я верю в процесс. Поздравляю, Елена, ты оказалась слишком сильна для меня. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал. Знаю, я на верном пути. Увидимся через год, Уимблдон», — написала Халеп в своих соцсетях.

В финале Уимблдона Рыбакина сыграет со второй ракеткой мира Онс Жабер. Матч за титул запланирован на субботу, 9 июля.

Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
Симона Халеп
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