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Жабер: «В прошлом году после поражения в четвертьфинале Уимблдона я сказала, что вернусь за титулом»

Жабер после поражения в 1/4 финала Уимблдона-2021 пообещала себе, что вернется за титулом в 2022
Анна Горшкова
Корреспондент
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Вторая ракетка мира Онс Жабер рассказала, когда поставила цель выиграть Уимблдон.

«Я начала мечтать в прошлом году, когда мне понравилось здесь играть, понравилась публика. Раньше я мало играла на Уимблдоне, обычно первый-второй круги. Играть на траве непросто. Но в прошлом году — мне напомнила мой психолог — после поражения в четвертьфинале я сказала, что в следующем году вернусь за титулом», — приводит слова Жабер сайт WTA.

В полуфинале Уимблдона Жабер обыграла Татьяну Марию (6:2, 3:6, 6:1). В финале она сыграет с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.

Матч за титул запланирован на субботу, 9 июля.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2670516/jabeur-makes-history-by-booking-wimbledon-final-berth
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