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Ольховский: «Если Рыбакина победит на Уимблдоне — произойдет то, чего опасались англичане»

Ольховский поделился ожиданиями от женского финала Уимблдона
Анна Горшкова
Корреспондент
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финала Уимблдона.

В финале встретятся Онс Жабер из Туниса и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Матч пройдет в субботу, 9 июля.

«Увидим яркий матч. Все зависит от психологического настроя. Финал турнира «Большого шлема» — первый и для Рыбакиной, и для Жабер. Рыбакина — молодец! Вышла финал и достойно играет. А про недопуск россиян мы уже много раз все говорили. Вышло очень интересно. Если Рыбакина победит, то трофей будет вручаться уроженке России. Поэтому то, чего опасались англичане, может все-таки произойти», — приводит слова Ольховского «Спорт День за Днем».

Теннисисты встречались друг с другом три раза. В двух матча победу одержала Жабер, и одну игру выиграла Рыбакина.

Елена Рыбакина. Чудо на Уимблдоне. Экс-россиянка Рыбакина с первой попытки — в финале

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/esli-rybakina-pobedit-proizoydet-to-chego-opasalis-anglichane-olkhovskiy-o-finale-uimbldona
Теннис
Wimbledon
Елена Рыбакина
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