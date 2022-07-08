Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финала Уимблдона.

В финале встретятся Онс Жабер из Туниса и представительница Казахстана Елена Рыбакина. Матч пройдет в субботу, 9 июля.

«Увидим яркий матч. Все зависит от психологического настроя. Финал турнира «Большого шлема» — первый и для Рыбакиной, и для Жабер. Рыбакина — молодец! Вышла финал и достойно играет. А про недопуск россиян мы уже много раз все говорили. Вышло очень интересно. Если Рыбакина победит, то трофей будет вручаться уроженке России. Поэтому то, чего опасались англичане, может все-таки произойти», — приводит слова Ольховского «Спорт День за Днем».

Теннисисты встречались друг с другом три раза. В двух матча победу одержала Жабер, и одну игру выиграла Рыбакина.