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Сегодня, 21:03

Тарпищев заявил, что Касаткина закономерно уступила Свитолиной на «Ролан Гаррос»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что первая ракетка России Дарья Касаткина испытывала проблемы со скоростью подачи и закономерно проиграла украинской теннисистке Элине Свитолиной в матче четвертого круга «Ролан Гаррос».

«Касаткина уступила закономерно. У нее есть проблема со скоростью подачи, особенно второй, и когда интенсивность игры соперницы выше ее возможности, сразу возникают сложности. Ей надо корректировать тренировочный процесс, устранять недостатки. С пониманием игры же у нее все прекрасно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В матче четвертого круга 26-летняя спортсменка проиграла Свитолиной — 4:6, 6:7 (5:7).

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Свитолина сыграет с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко.

Источник: https://tass.ru/sport/17931933
Теннис
Roland Garros
Дарья Касаткина
Шамиль Тарпищев
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