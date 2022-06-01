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Сегодня, 22:10

Свентек поделилась ожиданиями от матча против Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»

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Польская теннисистка Ига Свентек поделилась ожиданиями от предстоящего матча против россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос».

«В этом году я уже три раза играла с Дарьей, и каждый матч — это новая история. Я хочу начать с нуля, использовать то, что знаю об ее игре, но при этом не чувствовать себя слишком уверенно. Нужно быть сосредоточенной и готовой ко всему.

Я знаю, что на грунте она играет немного не так, как на харде, к этому нужно будет адаптироваться. Но важнее всего будет показать свой теннис, играть агрессивно и стремиться доминировать с самого начала», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Матч между Свентек и Касаткиной состоится 2 июня в 16:00 по московскому времени.

Источник: https://asaptext.com/asap_media/media/1007/1035/browse_file.php?browse_file_name=transcripts/121089.html
Футбол
Дарья Касаткина
Ига Свентек
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