Свентек поделилась ожиданиями от матча против Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась ожиданиями от предстоящего матча против россиянки Дарьи Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос».

«В этом году я уже три раза играла с Дарьей, и каждый матч — это новая история. Я хочу начать с нуля, использовать то, что знаю об ее игре, но при этом не чувствовать себя слишком уверенно. Нужно быть сосредоточенной и готовой ко всему.

Я знаю, что на грунте она играет немного не так, как на харде, к этому нужно будет адаптироваться. Но важнее всего будет показать свой теннис, играть агрессивно и стремиться доминировать с самого начала», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Матч между Свентек и Касаткиной состоится 2 июня в 16:00 по московскому времени.