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Соболенко назвала причины поражения от Фернандес

07:56

Вторая ракетка мира Арина Соболенко после поражения от Лейлы Фернандес в полуфинале US Open отметила, что очень разочарована. По ее словам, она сама устранила себя в этом противостоянии.

«Как обычно, было много возможностей, но я ими не воспользовалась. В ключевые моменты подача переставала работать. Очень разочарована. Лейла хорошо сыграла и заслужила победу.

Это был хороший матч. Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Не сказала бы, что она что-то сделала, это я самоуничтожилась (улыбается)", — цитирует пресс-служба US Open Соболенко.

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Евгений Козинов все материалы автора

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