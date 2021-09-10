Соболенко назвала причины поражения от Фернандес

Вторая ракетка мира Арина Соболенко после поражения от Лейлы Фернандес в полуфинале US Open отметила, что очень разочарована. По ее словам, она сама устранила себя в этом противостоянии.

«Как обычно, было много возможностей, но я ими не воспользовалась. В ключевые моменты подача переставала работать. Очень разочарована. Лейла хорошо сыграла и заслужила победу.

Это был хороший матч. Иногда я ошибалась, иногда ногами плохо работала. Не сказала бы, что она что-то сделала, это я самоуничтожилась (улыбается)", — цитирует пресс-служба US Open Соболенко.