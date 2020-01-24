Двукратный финалист Кубка Дэвиса Андрей Ольховский прокомментировал выступления россиянок на Australian Open. Только Анастасия Павлюченкова может выйти в четвертый круг турнира, она встретится с чешкой Каролиной Плишковой.

— А что предполагалось что-то другое? Вы ожидали прорывов? Для этого были предпосылки? Можно, конечно, быть оптимистом и говорить: дескать, не повезло, таково стечение обстоятельств, — цитирует gotennis Ольховского. — На самом деле, это объективная ситуация. Посмотрите на классификацию. Выше всех из наших девушек — двадцать шестое место в рейтинге — располагается Александрова. Она и попала в число тридцати двух лучших на турнире. Могу только добавить, что я порадовался за Кузнецову, которая обыграла в первом круге финалистку Roland Garros Вондроушеву.