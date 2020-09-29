Плишкова с победы стартовала на Roland Garros

Чешка Каролина Плишкова в 1-м круге Roland Garros в трех сетах обыграла Майар Шериф (6:7 (9:11), 6:2, 6:4) и вышла в следующий этап турнира Матч длился два часа и 16 минут. Следующей соперницей Плишковой станет Елена Остапенко из Латвии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Майар Шериф (Египет, Q) — 6:7 (9:11), 6:2, 6:4

Дэниэлл Коллинз (США) — Моника Никулеску (Румыния, Q) — 2:6, 6:2, 6:1

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Ребекка Петерсон (Швеция) — 2:6, 6:3, 6:1

Ана Богдан (Румыния) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:4, 6:2