20-летний Бруксби взял первый сет в 1/8 финала US Open против Джоковича, уступив один гейм
02:45
Первая ракетка мира Новак Джокович в 1/8 финала US Open встречается с американцем Дженсоном Бруксби.
Первый сет остался за 20-летним американцем — 6:1. При этом Бруксби вел со счетом 3:0.
Бруксби стал самым молодым американцем, который дошел до четвертого круга US Open с 2002 года. Тогда Энди Роддик дошел до четвертьфинала турнира.
В третьем круге 99-я ракетка мира обыграл россиянина Аслана Карацева со счетом 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю