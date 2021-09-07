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20-летний Бруксби взял первый сет в 1/8 финала US Open против Джоковича, уступив один гейм

02:45

Первая ракетка мира Новак Джокович в 1/8 финала US Open встречается с американцем Дженсоном Бруксби.

Первый сет остался за 20-летним американцем — 6:1. При этом Бруксби вел со счетом 3:0.

Бруксби стал самым молодым американцем, который дошел до четвертого круга US Open с 2002 года. Тогда Энди Роддик дошел до четвертьфинала турнира.

В третьем круге 99-я ракетка мира обыграл россиянина Аслана Карацева со счетом 6:2, 3:6, 2:6, 6:3, 6:3.

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Сергей Разин все материалы автора

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