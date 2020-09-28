Павлюченкова победила Кузнецову в первом круге Roland Garros
17:23
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила свою соотечественницу Светлану Кузнецову в первом круге Roland Garros — 6:1, 2:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.
Во втором круге Павлюченкова встретится с чешкой Катержиной Синяковой.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 38 000 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Светлана Кузнецова (Россия, 28) — 6:1, 2:6, 6:1
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