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Павлюченкова победила Кузнецову в первом круге Roland Garros

17:23
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters
Анастасия Павлюченкова. Фото Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова победила свою соотечественницу Светлану Кузнецову в первом круге Roland Garros — 6:1, 2:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Во втором круге Павлюченкова встретится с чешкой Катержиной Синяковой.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Светлана Кузнецова (Россия, 28) — 6:1, 2:6, 6:1

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