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Сегодня, 21:00

Павлюченкова — Кроули: смотреть прямую трансляцию (видео) матча US Open

Трансляция матча US Open Павлюченкова — Кроули начнется примерно в 22.00 мск 29 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Анастасия Павлюченкова.
Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова сыграет с американкой Фионой Кроули в матче 1/64 финала турнира US Open во вторник, 29 августа. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию матча Павлюченкова — Кроули в прямом эфире можно будет в соцсети ВКонтакте.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов противостояния Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

32-летняя Павлюченкова занимает 98-е место в женском рейтинге WTA. 21-летняя Кроули располагается на 729-й строчке.

Сетки турнира, результаты и расписание матчей мужчин и женщин, микста и пар, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Матчи 29 августа в US Open: расписание игр и результаты вторника

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Теннис
US Open
Анастасия Павлюченкова
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