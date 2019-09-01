Россиянка Анастасия Павлюченкова и представительница Латвии Анастасия Севастова вышли в третий круг US Open в парном разряде. Дуэт обыграл тайванек Чань Хаочин и Чань Латишу, «посеянных» под номером 7.

В третьем круге Павлюченкова и Севастова встретятся с китаянками Дуань Инин и Чжэн Сайсай.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Анастасия Павлюченкова/Анастасия Севастова (Россия/Латвия) — Чань Хаочин/Чань Латиша (Тайвань, 7) — 3:6, 6:0, 6:3