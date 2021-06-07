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Павлюченкова и Рыбакина прошли в 1/4 финала парного Roland Garros

16:07
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Россиянка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана вышли в четвертьфинал парного турнира Roland Garros.

В третьем круге они обыграли Николь Мелихар из США и Деми Схурс из Голландии со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

В следующем матче Павлюченкова и Рыбакина сыграют с Магдой Линетт из Польши и Бернардой Перой из США.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 3) — 6:4, 6:3

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