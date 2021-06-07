Павлюченкова и Рыбакина прошли в 1/4 финала парного Roland Garros
16:07
Россиянка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана вышли в четвертьфинал парного турнира Roland Garros.
В третьем круге они обыграли Николь Мелихар из США и Деми Схурс из Голландии со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.
В следующем матче Павлюченкова и Рыбакина сыграют с Магдой Линетт из Польши и Бернардой Перой из США.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Николь Меличар/Деми Схурс (США/Голландия, 3) — 6:4, 6:3
Читайте также
11
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю