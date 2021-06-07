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Джокович прошел в 1/4 финала Roland Garros на отказе Музетти

17:59
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Сербский теннисист Новак Джокович прошел в четвертьфинал Roland Garros.

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог доиграть матч четвертого круга. Он проигрывал в пятом сете 0:4.

Джокович проиграл первые два сета со счетом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), но затем выиграл еще два (6:1, 6:0).

В следующем круге серб сыграет с Маттео Берреттини из Италии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 34 367 215 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 отказ Музетти

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