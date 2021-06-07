Джокович прошел в 1/4 финала Roland Garros на отказе Музетти
17:59
Сербский теннисист Новак Джокович прошел в четвертьфинал Roland Garros.
Итальянский теннисист Лоренцо Музетти не смог доиграть матч четвертого круга. Он проигрывал в пятом сете 0:4.
Джокович проиграл первые два сета со счетом 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), но затем выиграл еще два (6:1, 6:0).
В следующем круге серб сыграет с Маттео Берреттини из Италии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 34 367 215 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 отказ Музетти
Читайте также
Сехудо — о бое Мейвезера с Полом: «Представь, что олимпийский чемпион сделал бы с тем, кто проиграл блогеру»
7
Зачет
vs
7
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю