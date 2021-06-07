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Рыбакина — о матче против Павлюченковой: «Обидно, что мы так рано попали друг на друга»

15:55
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от матча против россиянки Анастасии Павлюченковой в четвертьфинале Roland Garros.

«Думаю то, что мы выступаем еще и в паре не будет мешать. Очень обидно, что мы так рано попали друг на друга — было бы лучше встретиться в финале. Но какая сетка есть, такая и есть. Отыграем пару, все будет в порядке, а до одиночного матча будем по отдельности», — сказала Рыбакина в эфире Eurosport.

В третьем круге женского парного разряда Roland Garros Рыбакина и Павлюченкова играют против Деми Схурс из Голландии и Николь Меликар из США.

Дополнительная информация:

https://www.eurosport.ru

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