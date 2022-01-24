Оже-Альяссим победил Чилича и прошел в четвертьфинал Australian Open

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в следующий раунд Australian Open.

В матче 1/8 финала он победил Марина Чилича из Хорватии со счетом 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 3 часа 39 минут.

В четвертьфинале канадец сыграет с победителем матча Максим Кресси (США) — Даниил Медведев (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9) — Марин Чилич (Хорватия, 27) — 2:6, 7:6 (9:7), 6:2, 7:6 (7:4)