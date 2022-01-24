Ализе Корне обыграла Халеп и впервые в карьере вышла 1/4 финала «Большого шлема»

Ализе Корне одержала победу над Симоной Халеп в трех сетах и вышла в четвертьфинал Australian Open.

Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты и завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4.

32-летняя Корне впервые в карьере вышла в четвертьфинал «Большого шлема».

Следующей соперницей французской теннисистки станет Дэниэлл Коллинз из США.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Ализе Корне (Франция) — Симона Халеп (Румыния, 14) — 6:4, 3:6, 6:4