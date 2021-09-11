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Джокович одержал 225-ю победу над игроком топ-10, установив рекорд в мужском теннисе

07:10

Сербский теннисист Новак Джокович в полуфинале US Open обыграл четвертую ракетку мира Александра Зверева со счетом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2.

Для 34-летнего серба это 225-я победа над игроком топ-10. Он побил рекорд, который принадлежал Роджеру Федереру.

В финале серб сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Матч состоится 12 сентября.

Джокович девятый раз в своей карьере вышел в финал US Open, что является рекордом. Серб выигрывал турнир в 2011, 2015 и 2018 годах. В 2007, 2010, 2012, 2013 и 2016 годах он потерпел поражение в финале.

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Сергей Разин все материалы автора

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