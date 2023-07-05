Остапенко вышла во второй круг Уимблдона
Представительница Латвии Елена Остапенко обыграла бельгийку Грит Миннен в первом круге Уимблдона — 6:1, 6:2. Матч продлился 1 час 4 минуты.
За выход в третий круг Остапенко сыграет с румынкой Сораной Кирстей.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Елена Остапенко (Латвия, 17) — Грит Миннен (Бельгия, Q) — 6:1, 6:2
Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 7:6 (7:4), 6:2
Источник: Сетка Уимблдона-2023
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